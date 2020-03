Coronavírus: Dois jogadores do Cosenza recusaram viajar e vão ser castigados pelo clube

O médio Mirko Bruccini e o defesa Tommaso D'Orazio, jogadores do Cosenza, recusaram-se a viajar de avião para Verona por causa do coronavírus e vão agora ser alvo de medidas disciplinares por parte do próprio clube.





O Cosenza defronta esta segunda-feira o Chievo em duelo da 28.ª jornada da Serie B italiana que será disputado em Verona, uma das cidades do Norte de Itália que foram colocadas em quarentena pelo governo.Face à posição dos jogadores a direção do Cosenza emitiu um comunicado oficial no seu site e nas redes sociais a explicar que ambos "recusaram-se a embarcar com os restantes membros do plantel e do staff" e que vão ser castigados: "reserva-se o direito de tomar qualquer iniciativa mais apropriada".À semelhança da Serie A, os duelos da Serie B estão também a ser disputados à porta fechada e o Chievo-Cosenza no estádio Marc Antonio Bentegodi, que é também a casa do Hellas Verona, não será excepção. Contudo, nem isso parece ter aliviado o medo de Bruccini e D'Orazio face ao surto de coronavírus...