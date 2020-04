Coronavírus: Dybala e Schwartzman organizam torneio virtual solidário

O futebolista internacional argentino Paulo Dybala e o seu compatriota tenista Diego Schwartzman vão organizar no sábado e domingo um torneio virtual de futebol, com vários atletas e artistas para angariar fundos para combater a pandemia de covid-19.

A prova virtual, denominada de 'Champlay', terá a participação dos também argentinos Sergio Agüero, Leandro Paredes e Eduardo Salvio, ex-Benfica, de Manchester City, Paris Saint-German e Boca Juniors, respetivamente, do colombiano James Rodríguez, ex-FC Porto, do Real Madrid, e do mexicano Javier 'Chicharito' Hernández, dos LA Galaxy.

"Tudo surgiu porque Dybala e eu jogámos vários jogos online para nos divertirmos durante o ano em concentrações e agora, em quarentena, com um pouco mais de frequência", contou Schwartzman ao site argentino Infobae.

O 13.º classificado do 'ranking' ATP, que contará com a companhia no torneio do colega de profissão, o austríaco Dominic Thiem, referiu que "seria espetacular ajudar a Cruz Vermelha argentina e as pessoas que mais necessitam".

As partidas serão transmitidas em direto pela televisão e em várias redes sociais.

A nível global, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 145 mil mortos e infetou mais de 2,1 milhões de pessoas em 193 países e territórios. Mais de 465 mil doentes foram considerados curados.

Em Portugal, morreram 657 pessoas das 19.022 registadas como infetadas.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.