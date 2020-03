Coronavírus: Família de Dybala isolada em hospital

Vários membros da família de Paulo Dybala, avançado da Juventus que recentemente acusou positivo para Covid-19, foram isolados num hospital em Córdoba.





Tratam-se da mãe do jogador, do irmão Gustavo e da cunhada, que regressaram à Argentina a 12 de março, depois de terem estado com Dybala em Turim.Segundo o que alguns vizinhos disseram aos jornais 'Olé' e 'La Voz del Interior', desde o regresso, estes membros da família foram visto a sair de casa várias vezes, o que levou o Ministério da Saúde a enviar uma ambulância para transportá-los para o hospital logo que se soube do positivo de Paulo Dybala e da sua namorada.Estão agora à espera para saber os resultados dos testes a que foram sujeitos.