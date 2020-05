Coronavírus: Fiorentina regista seis novos casos positivos

A Fiorentina anunciou esta quinta-feira que tem seis novos casos positivos de covid-19, sendo que três são jogadores e os outros três membros do staff.





As seis pessoas, cujos nomes não foram revelados, foram afastadas do resto da equipa e colocadas em quarentena.O clube 'viola', que tem previsto regressar aos treinos amanhã, já teve os futebolistas Patrick Cutrone, German Pezzella e Dusan Vlahovi, além de outros elementos do clube, infetados com o novo coronavírus, no mês passado.As equipas da Serie A estão a realizar testes, com vista a regressar aos treinos com a máxima segurança possível.