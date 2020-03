Coronavírus: Futebolistas aceitam redução salarial

Continua a não haver fumo branco no futebol italiano, depois de a reunião entre os clubes da Serie A e a Associação de Jogadores, agendada para ontem, ter sido adiada.





Depois das palavras na véspera do ministro do Desporto transalpino, Vincenzo Spadafora, que estendeu para maio a proibição de qualquer atividade desportiva, o futuro da Serie A estava em debate, embora não fosse o único assunto em cima da mesa, com a redução do salário dos jogadores na ordem do dia, à semelhança do que a Juventus protagonizou. "Nesta altura de crise, todos devem fazer a sua parte", referiu em comunicado a Associação de Jogadores, abrindo a porta para uma redução salarial generalizada no calcio, "para proteger todos os escalões de competição"."A nossa prioridade é terminar o campeonato no verão, sem comprometer 2020/21", revelou o presidente da Liga, Gabriele Gravina, deixando um aviso: "Não suportaremos um verão cheio de questões legais e processuais pelo retomar do futebol."