Coronavírus: Inter angaria mais de 650 mil euros

Terminou ontem a campanha global de angariação de fundos levada a cabo pelo Inter Milão intitulada "#TogetherAsATeam". No total, o clube italiano conseguiu através das redes sociais 108 mil euros doados pelos adeptos. A esta quantia vão juntar-se os 500 mil euros doados pelos jogadores e staff da equipa principal nerazzurri e os 50 mil euros da Fundação Popi.





No total, O inter conseguiu 658 mil euros que serão entregues ao departamento de Ciências Biomédicas e Clínicas do hospital Luigi Sacco em Milão, um centro de referência no combate a emergências epidemiológicas. O objetivo da doação é financiar os projetos de pesquisa do hospital que desempenha um papel fundamental, a nível internacional, no desenvolvimento de uma vacina para travar a pandemia de Covid-19.