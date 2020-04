Coronavírus: Ministro italiano alerta que regresso da época de futebol é "apertado"

O ministro para a Juventude e Desporto de Itália, Vincenzo Spadafora, alertou esta quarta-feira que o regresso da temporada atual de futebol no país transalpino é "cada vez mais apertado", sugerindo aos clubes que pensem na próxima época.

"Se fosse presidente de um clube de futebol, pensaria sobretudo em organizar-me para retomar com segurança a próxima época, que deverá começar no final de agosto", afirmou Spadafora, em entrevista ao canal italiano de televisão La 7.

O governante explicou que os cancelamentos dos campeonatos de futebol em França e nos Países Baixos "podem forçar a Itália a seguir igualmente essa linha, o que se tornaria uma linha europeia".

"Acho que a próxima reunião da 'Serie A' pode surpreender", opinou o ministro italiano, acrescentando: "A maioria dos clubes poderá pedir-nos para suspender esta temporada e prepararmo-nos para a próxima época da melhor maneira possível".

A liga italiana convocou para sexta-feira de manhã uma assembleia-geral de emergência, na qual pode ser discutida a possível continuação da atual temporada.

O presidente da federação italiana de futebol (FIGC), Gabriele Gravina, tinha assegurado que "jamais votaria a favor do fim do campeonato", pois seria "a morte do futebol italiano".

"Recuso-me a assinar um cancelamento total, exceto no caso de condições objetivas, relacionadas com a saúde de jogadores, treinadores, membros do 'staff' ou funcionários. Mas terão de me dizer de forma clara para me impedirem de querer continuar", disse.

Gabriele Gravina estimou perdas de 700 ou 800 milhões de euros no setor, caso a temporada seja cancelada.

O Governo italiano impediu o regresso aos treinos coletivos até 18 de maio, "na melhor das hipóteses".

A primeira divisão do futebol italiano foi interrompida em 09 de março, devido à pandemia da covid-19, que já matou 27.682 pessoas, entre 203.591 infetados em Itália.

A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 224 mil mortos e infetou mais de 3,1 milhões de pessoas em 193 países e territórios. Cerca de 890 mil doentes foram considerados curados.