Coronavírus: Preparador fisico italiano melhora graças a medicamento usado para artrite

Itália tem sido o país mais fustigado pela pandemia do coronavírus com os números de infetados e mortos a aumentarem de dia para dia.

No entanto, de Itália chegam também algumas histórias inspiradoras e de esperança como a de Fausto Russo, personal trainer de 38 anos que trabalha como preparador físico no Atlético Terme di Fiuggi (4.ª divisão italiana) mas no passado já representou a Roma e está internado há várias semanas no hospital de Santa Maria Goretti, em Latina.

Começou a ser tratado com um medicamento normalmente usado para a artrite e garante que tem sentido melhorias significativas no seu estado de saúde. A ideia partiu do médico Paolo Antonio Ascierto, que sugeriu a Fausto Russo integrar um tratamento experimental que já estava a ser usado em dois hospitais de Nápoles.

"Em 48 horas melhorei entre 60 e 70%. Só posso agradecer ao Dr. Ascierto por chamar a atenção de todos os outros centros da Itália para este medicamento e por liderar os ensaios, porque o que está aqui em causa é salvar vidas", afirmou o personal trainer em declarações à 'Rai Sport'.

"Ainda tenho a máscara perto de mim, mas estou bem e sei que não preciso de me eforçar. O teste que fiz recentemente deu positivo, mas talvez daqui a 3 ou 4 dias possa ter alta", acrescentou Fausto Russo.

Fausto Russo não sabe onde nem quando contraíu o coronavírus, mas pede a todos os italianos e não só para que fiquem em casa. "Comecei a ter febre muito alta e não baixava nem desapareca, depois comecei a ter problemas para respirar e acabei no hospital. Fiz um teste e deu positivo. Se me dissessem que tinha de ficar em casa durante 15 dias eu tê-lo-ia feito com todo o gosto", explicou.