'Corriere dello Sport' reage às acusações de racismo: «Indignação barata»

Perante a onda de indignação que se generalizou, motivada pela, o 'Corriere dello Sport' respondeu às críticas numa nota publicada no seu site e assinada pelo editor chefe Ivan Zazzaroni, em que fala num "título inocente" e em "indignação barata".O jornal desportivo fez a manchete com o título 'Black Friday', com fotos de Romelu Lukaku e Chris Smalling, tendo sido acusado de racismo. Inter, Milan, Roma e Fiorentina reagiram com desagrado a esta primeira página."Plataformas digitais? Eu diria caixotes de lixo. Feitos de rancores nobres. Indignação barata. Um bom pensamento por dia mantém o médico afastado. Hoje em dia exércitos de pessoas retas reúnem-se na internet para tornar brancas as suas belas almas. Depois de identificar o racista de serviço vá, dê dois toques no teclado, e fora com a mancha. Você sente-se um homem melhor num mundo melhor.Branco, preto, amarelo. Negar a diferença é o típico obstáculo macroscópico do racismo antiracista. A moral dos moralistas de domingo, quando quinta-feira também é domingo. 'Black Friday', para os que querem e podem entender, foi e é apenas o elogio da diferença, a riqueza magnífica da diferença. Se não entendem é porque não podem fazê-lo ou porque o fazem.Um título inocente, ainda que perfeitamente argumentado pelo Roberto Perrone, transformado em veneno por quem o tem".