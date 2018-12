CR7 assume desilusão com Bola de Ouro e diz que Marcelo pode juntar-se à Juventus

Imprensa internacional reage à Bola de Ouro: Fim da sequência Ronaldo-Messi

Cristiano ronaldo não fugiu à questão da Bola de Ouro entregue este ano a Luka Modric. O internacional português, em entrevista à imprensa desportiva italiana, assume a desilusão mas afasta o fantasma da obsessão."Acho que mereço ganhar a Bola de Ouro todos os anos, trabalho para isso. Mas se não ganhar, não é o fim do mundo. Respeito a decisão. Em campo fiz tudo para ganhar, os números não mentem, mas não sou menos feliz se não vencer. Tenho amigos fantásticos, família, jogo num dos melhores clubes do mundo, acham que vou para casa chorar? É claro que estou dececionado, mas a vida continua e continuarei a trabalhar duro. Dou os parabéns ao Modric, ele merece, mas no próximo ano vemo-nos novamente, farei tudo para estar lá novamente", afirmou o internacional português.Quanto aos rumores que dão conta de vários jogadores possivelmente a caminho da Juventus, Cristiano Ronaldo abre a porta 'apenas' a Marcelo."Vejo que escrevem sobre James, Bale, Asensio, mas honestamente penso que a Juventus não precisa de mais jogadores. Devem falar com o presidente. No futuro, quem sabe... Marcelo é forte, abrimos as portas aos bons jogadores e Marcelo é um deles", referiu o internacional português deixando mais algumas farpas ao Real Madrid : "Aqui somos mais uma família".