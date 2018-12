Crianças perguntam a Ronaldo se come bolo ou doces e a resposta pode surpreender

Família de Cristiano Ronaldo deu nas vistas no jantar da Juventus



Família de Cristiano Ronaldo deu nas vistas no jantar da Juventus

O jornal italiano 'Tuttosport' levou até Cristiano Ronaldo perguntas formuladas por crianças italianas, que o craque português prontamente acedeu responder. "Crianças, vocês são muito especiais para mim", disse o avançado da Juventus.Os pequenos admiradores do jogador dos bianconeri mostraram curiosidade relativamente à alimentação do futebolista, que se mantém num incrível estado de forma aos 33 anos. Ninguém lhe perguntou se gosta de sopa, brócolos ou espinafres, o que eles quiseram mesmo saber é se CR7 come bolos e doces..."Querem saber se como bolos? Procuro consumir sempre comida saudável, isso é muito importante para mim. Tento evitar o álcool, mas os doces é que são uma verdadeira dor de cabeça...", confessou Ronaldo. "Há três coisas importantes que temos de fazer: dormir bem, comer bem e treinar no duro. São as coisas mais importantes para um futebolista."E qual o segredo para ser um dos melhores jogadores do Mundo? "Se não treinares de forma consistente, se não treinares o remate, o ritmo, o passe, o drible não consegues evoluir."A criançada também quis saber como foi a sua transição para Itália, o que pensa dos companheiros, do clube e da cidade de Turim. "Estou muito feliz por estar aqui, na Juventus. Os adeptos são extraordinários, o clube é fantástico e a organização excelente. Os meus companheiros são humildes e trabalham muito. A Juventus é impressionante e Turim é uma cidade muito simpática. É mais pequena que Madrid, mas gosto muito."