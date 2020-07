A dedicatória de Cristiano Ronaldo após ser campeão italiano: «Tornaram-se na força necessária»

Cristiano Ronaldo mostrou-se orgulhoso pela conquista da Serie A ao serviço da Juventus e não esqueceu o contexto difícil do Mundo. O avançado português fez uma dedicatória especial às pessoas que foram afetadas pela Covid-19.





"Estou felicíssimo por conquistar o segundo campeonato consecutivo e por continuar a construir a história deste enorme clube. O título é dedicado a todos os adeptos da Juventus, mas em particular aos que sofreram e sofrem com a pandemia que nos surpreendeu a todos e derrubou o Mundo", começou por escrever, nas redes sociais, dirigindo-se depois a esses adeptos, em específico."A vossa coragem, determinação e atitude tornaram-se na força necessária para enfrentar esta etapa final do campeonato e lutar até ao fim por este título. Um grande abraço a todos", concluiu.