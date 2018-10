Cristiano Ronaldo e o seu golaço: «Nem me lembro bem...»

Se não viu, estes foram os melhores momentos de Cristiano Ronaldo em Empoli Se não viu, estes foram os melhores momentos de Cristiano Ronaldo em Empoli

Cristiano Ronaldo: a melhor tarde pela Juventus vale já uma posição de destaque nos goleadores

Imprensa italiana (e espanhola) rendida à exibição de Ronaldo

Cristiano Ronaldo viveu uma tarde magnífica em Empoli, com um bis que permitiu à Juventus dar a volta e vencer mais um jogo ( 1-2 ). Depois de abrir o marcador de penálti, o internacional português anotou um grande golo na sequência de um remate do meio da rua e comentou assim o feito."Não me lembro muito bem do segundo golo, foi um lance muito rápido, mas foi um grande golo. Foi uma semana importante e acho que a equipa está a fazer as coisas bem. Em Manchester demos uma resposta fantástica, jogámos bem, e hoje provámos que somos um grande conjunto", comentou o camisola 7 no final da partida.Depois de a hipótese de descansar ter estado em cima da mesa, Ronaldo atuou mesmo, bisou, mas admitiu um certo cansaço: "Sabíamos que seria um jogo complicado e estávamos algo cansados depois de uma partida da Liga dos Campeões. Mas demos uma boa resposta e penso que merecemos a vitória."