Cristiano Ronaldo foi para casa antes do Juventus-Milan terminar

Cristiano Ronaldo foi este domingo substituído no jogo 1.000 da carreira profissional. O português saiu diretamente para o balneário e a imprensa italiana está a avançar que foi para casa ainda antes do Juventus-Milan terminar. Tanto a 'Gazzetta dello Sport' como o 'Tuttosport' dão conta dessa situação.

Em Turim, o jogador da Juventus foi titular, mas acabou por ser preterido aos 55 minutos, pelo argentino Paulo Dybala, que acabou por dar a vitória à 'velha senhora' no clássico com o AC Milan (1-0), com um tento aos 75.





Ronaldo foi substituído pela segunda vez consecutiva por Sarri, após 10 minutos da segunda parte, uma alteração que levou o português a sair diretamente para os balneários sem passar pelo banco de suplentes.Na passada quarta-feira, diante do Lokomotiv Moscovo, o jogo de Ronaldo também não durou os 90 minutos. O capitão da seleção foi substituído aos 80 e Sarri alegou que o jogador sentia dores no joelho.Apesar de ter estado em dúvida, Ronaldo alinhou de início num encontro em chegou a coxear em dois momentos e nunca mostrou a velocidade habitual.Ainda assim, ao minuto 13 deu um primeiro 'aviso' ao AC Milan ao desmarcar com um logo passe rasteiro Higuain, que dispôs da primeira ocasião para marcar.

Aos 34 anos, Ronaldo não conseguiu, assim, brilhar em mais um número 'redondo' da sua carreira, na qual pouco mais falta, após 1.000 jogos, do que o campeonato do Mundo, 'vazio' que só poderá preencher em 2022, na competição marcada para o Qatar.

Tirando o Mundial, Ronaldo não falhou nada, incluindo um muito ambicionado grande título por Portugal, o Euro2016, uma mão cheia de eleições como melhor do mundo e de 'Champions', tudo 'banhado' a golos, muitos golos, já mais de 700, incluindo os 451 que fazem dele o melhor marcador do 'maior' clube do mundo, o Real Madrid.





Cristiano Ronaldo substituído aos 55 minutos no jogo 1000: veja como reagiu