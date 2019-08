Cristiano Ronaldo foi sonho do Milan... até a calculadora trabalhar

Marco Fassone, antigo CEO do Milan, já o havia afirmado, mas desta feita explicou os contornos da situação: sim, os rossoneri tentaram mesmo contratar Cristiano Ronaldo. Ao canal de televisão italiano Sportialia, o ex-dirigente revelou a fixação de Li Yonghong, ex-proprietário do clube, no craque português em 2017 e o que foi preciso para o demover da contratação milionária.





"Estávamos próximos de Morata e Aubameyang. Para o Sr. Li [Yonghong], era uma fixação, queria-o [Ronaldo] a todo custo e insistiu. Falámos sobre ele com [Jorge] Mendes porque Cristiano já estava disposto a mudar de clube e o Milan é um clube de fama mundial. Ele gostou. O problema é que a operação não era sustentável e, depois de fazermos algumas contas, deixámos de tentar a sério".