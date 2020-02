Cristiano Ronaldo: «Orgulhoso por chegar aos 50 golos com esta camisola»

Cristiano Ronaldo marcou dois dos três golos da vitória da Juventus este domingo, diante da Fiorentina (ambos de penálti) e chegou aos 50 tentos marcados ao serviço do clube italiano. Pouco depois, o internacional português dizia no Instagram sentir-se "orgulhoso".





"É bom estamos de volta às vitórias e estou feliz por marcar outra vez no nosso estádio. Orgulhoso por alcançar os 50 golos com a camisola bianconera", escreveu Ronaldo.O avançado vai já no, totalizando 19 golos esta temporada na Serie A.