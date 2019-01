Ronaldo parte-lhe o nariz antes do jogo da Juventus e ela convida-o para jantar

A italiana Elena Di Martino é adepta da Juventus e estava no estádio segunda-feira, dia do. No entanto, a ida ao recinto não foi uma experiência muito positiva, já que, segundo contou depois no Facebook, foi atingida na face por um remate desferido por Cristiano Ronaldo durante o aquecimento e sofreu uma fratura no nariz.Elena foi prontamente assistida pelo staff médico do estádio e encarou a situação com humor. "Estar no estádio e ser atingida na cara por uma bola pontapeada pelo Cristiano Ronaldo não é uma coisa muito comum. Obrigado a todos os meus amigos da 'curva' pelo apoio", escreveu Elena no Facebook.Depois, em declarações ao 'Corriere della Sera' deixou um desafio ao português. "O Cristiano é um ídolo e depois disto estou à espera de um convite para jantar."