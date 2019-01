Cristiano Ronaldo partiu-lhe o nariz e agora ofereceu-lhe uma camisola autografada

A adepta da Juventus que foi atingida na face por uma bola rematada por Cristiano Ronaldo, durante o aquecimento para o, no último dia 21, não conseguiu um convite para jantar, mas recebeu um abraço e uma camisola autografada pelo craque português.Elena Di Martino sofreu uma fratura no nariz na sequência do incidente, e nas, com humor, um convite para jantar por parte do craque dos bianconeri.Convite não houve, mas Ronaldo fez questão de falar com Elena e ofereceu-lhe uma camisola autografada. Que ela depois mostrou orgulhosamente no Facebook... "Um campeão dentro e fora do campo", considerou a adepta sobre o português.