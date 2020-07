Cristiano Ronaldo 'picou' Ibrahimovic no penálti: sueco marcou, respondeu e acabou a sorrir

Com as bancadas vazias, os encontros do 'novo' futebol permitem aos adeptos ouvirem tudo o que é dito dentro do campo sem qualquer filtro, mas também permitem aos jogadores escutarem, logo ali ao lado, as conversas dos rivais, muitas delas a apontar para certas jogadas que podem ser desenhadas. O duelo desta terça-feira entre AC Milan e Juventus foi mais um exemplo disso mesmo, mas neste caso o destaque vai para um momento 'provocado' por Cristiano Ronaldo graças a essa situação.





Tudo sucedeu aos 62 minutos, quando o AC Milan teve um penálti a seu favor. Conhecedor da personalidade e qualidade de Zlatan Ibrahimovic, Ronaldo tentou 'entrar' na mente do avançado sueco, soltando um bem audível "já o conheces, trava-o!" tendo como destinatário Wojciech Szczesny. A ideia era tentar passar uma mensagem de confiança ao guarda-redes da Juventus e também tentar, de certa forma, desestabilizar o nórdico. A tentativa, contudo, não teve sucesso, já que a bola foi mesmo para o fundo da rede e o AC Milan iniciou aí a sua incrível reviravolta.Mas a história não acabou aí, porque Ibrahimovic não podia ficar parado. Assim que marcou, o avançado sueco soltou um olhar matador na direção de Cristiano Ronaldo, sorriu e ainda fez um gesto com as mãos, como quem diz "falas demais". CR7 viu, também sorriu e a situação ficou sanada aí. Com muito fair play e boa disposição, ao nível da dimensão dos dois craques que estavam de cada lado da barricada.