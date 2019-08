Cristiano Ronaldo falha particular devido a fadiga muscular

Cristiano Ronaldo não foi convocado para o jogo particular da Juventus este sábado frente ao Triestina, equipa da Série C. Segundo explica o 'Tuttosport, o jogador português acusou fadiga no adutor esquerdo e foi assim poupado ao último teste antes do início do campeonato italiano.Por seu lado, o técnico Maurizio Sarri também não vai estar no banco da Juventus, devido a uma gripe.Szczesny, De Sciglio, Chiellini, De Ligt, Pjanic, Khedira, Ramsey, Dybala, Douglas Costa, Alex Sandro, Danilo, Matuidi, Cuadrado, Mandzukic, Bonucci, Higuain, Emre Can, Rugani, Rabiot, Demiral, Bentancur, Pinsoglio, Bernardeschi e Buffon.