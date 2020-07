Cristiano Ronaldo: «Precisava mesmo daquele golo de livre»

Ao fim de 80 jogos e com mais de 40 tentativas pelo meio, Cristiano Ronaldo conseguiu finalmente marcar o seu primeiro golo de livre direto ao serviço da Juventus. Foi este sábado, diante do Torino, num momento que é descrito pelo avançado português como algo 'libertador'.





"Precisava mesmo daquele golo de livre para voltar a ganhar confiança", assumiu o avançado português, em declarações à Sky Sport Italia, numa curta 'flash interview' na qual passou em revista também o duelo com o Torino e as dificuldades encontradas perante o rival de cidade."Sabíamos que iria ser um jogo complicado, mas trabalhámos bastante, ganhámos e agora colocámos pressão na Lazio. Alcançámos o nosso objetivo", assumiu o dianteiro.A finalizar, CR7 desvalorizou as ausências de Paulo Dybala e Matthijs de Ligt no próximo jogo, diante do AC Milan. Uma questão que surgiu essencialmente por causa do argentino, que nas últimas semanas tem estado com o pé quente, com quatro partidas seguidas a marcar. "Não importa quem marca os golos, desde que a equipa ganhe. Estamos em boa forma e vamos tentar também ganhar ao Milan, que será certamente mais um jogo difícil".