Cristiano Ronaldo questionado sobre Messi: «Talvez ele precise mais de mim...»

Libertadores e Ronaldo são os destaques do dia



Durante os nove anos em que representou o Real Madrid, Cristiano Ronaldo teve sempre Messi como grande 'rival' e mesmo em Itália, para onde o internacional português se transferiu no início da temporada, a competição com o argentino está presente. Em entrevista à 'Gazzetta dello Sport', o internacional português da Juventus desafia o avançado do Barcelona a novos voos.Questionado se sente falta de Messi, o internacional português afirmou que talvez o argentino precise mais de CR7 do que o contrário."Joguei em Inglaterra, Espanha, Itália, Portugal, na seleção, enquanto Messi ainda está em Espanha. Talvez ele precise mais de mim... Para mim, a vida é um desafio, gosto de fazer as pessoas felizes. Gostaria que um dia ele viesse para Itália, que como eu, aceite o desafio. No entanto, se está feliz, eu respeito: Messi é um jogador fantástico, mas não sinto falta de nada. Esta é minha nova vida e estou feliz", afirmou o craque português da Juventus.