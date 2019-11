Cristiano Ronaldo regressa às redes sociais poucas horas depois da polémica com Sarri

Ver essa foto no Instagram Partita difficile, vittoria importante! #finoallafine Uma publicação compartilhada por Cristiano Ronaldo (@cristiano) em 11 de Nov, 2019 às 3:10 PST

Cristiano Ronaldo voltou esta segunda-feira às redes sociais, menos de 24 horas depois do sucedido no Allianz Stadium, em Turim, na. O internacional português foi substituído por Paulo Dybala aos 55 minutos de jogo e, passando pelo treinador, Maurizio Sarri, com cara de poucos amigos e encaminhando-se diretamente para os balneários. A imprensa italiana diz que oda Juventus antes de o encontro terminar, uma atitude quedeO português partilhou hoje uma foto do jogo e escreveu nas redes sociais, em italiano, "partida difícil, vitória importante". As reações dos fãs não se fizeram esperar e, com é hábito, em minutos a publicação já tinha milhares de reações.Recorde-se que na partida anterior da Juventus, frente ao Lokomotiv Moscovo, na Liga dos Campeões, Cristiano Ronaldo também tinha sido substituído.