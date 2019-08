Cristiano Ronaldo: «Se um guarda-redes vale 75 milhões, eu valho três, quatro vezes mais»

Cristiano Ronaldo, avançado da Juventus, não quis definir um preço para si próprio, mas deixou a indicação de que, provavelmente, vale cerca de 300 milhões de euros."Hoje em dia, os preços praticados são surreais. Vou colocar o caso do Félix à parte, mas agora qualquer jogador sem ter provado nada vale 100 milhões de euros. Isto é a loucura. Vê-se centrais e guarda-redes a serem transferidos por valores astronómicos. Mas, por um lado também é bom, porque é sinal que o negócio do futebol está vivo e, aparentemente, de boa saúde", referiu o jogador de 34 anos, em entrevista à TVI.No entanto, o jornalista insistiu e pediu para o craque avançar com um número. Ronaldo voltou a esquivar-se, mas lá lançou qualquer coisa."Quando vejo guarda-redes a serem vendidos por 75 milhões de euros, um jogador que faça o que eu faço dentro do campo e que garanta golos tem de valor três, quatro vezes mais. Fácil", salientou.