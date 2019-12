«Cristiano Ronaldo tem vindo a arrastar-se em campo»

Nicola Amoruso, antigo avançado da Juventus, criticou as recentes exibições de Cristiano Ronaldo ao serviço da vecchia signora e apontou o dedo à condição física do jogador português."De há uns meses para cá tem vindo a arrastar-se em campo", afirmou o italiano em entrevista à Sky Itália, considerando que Ronaldo "deveria ter a humildade de entender que, numa certa idade, é mais importante descansar do que jogar".Apesar de entender que a gestão de esforço de Ronaldo "é complicada", Amoruso acredita que o CR7 "ainda pode fazer a diferença" e contribuir para a equipa de Turim a revalidar o título italiano e a discutir a Liga dos Campeões.

Amoruso, que representou a Juventus entre 1996 e 2002, disse ainda que o plantel orientado por Maurizio Sarri tem "outros grandes jogadores, como Dybala ou Higuaín".