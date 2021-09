David Luiz é alvo da Salernitana e pode juntar-se a Ribéry

A Salernitana está de regresso à Serie A italiana após 22 anos e prepara-se para assegurar a contratação do avançado francês Frank Ribéry. Mas há outro nome de peso que pode chegar ao clube nos próximos dias: David Luiz.

O central brasileiro de 34 anos é um jogador livre após ter terminado a ligação de duas temporadas ao Arsenal e, de acordo com o jornalista Rudy Galetti, da 'SportItalia', é alvo da Salernitana. De acordo com a mesma fonte, o representante do internacional canarinho já foi contactado pelos responsáveis do clube italiano e está marcada uma reunião para os próximos dias, na qual deverão ser discutidas as condições de um possível contrato.

Recorde-se que David Luiz foi apontado a um eventual regresso ao Benfica, onde jogou entre 2006 e 2010 antes de rumar ao Chelsea. Seguiram-se duas épocas no Paris Saint-Germain e um regresso aos blues, em 2016, de onde saiu em 2019 para o Arsenal. Agora, Itália pode ser o próximo destino.