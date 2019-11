De Laurentiis quer revolucionar o Nápoles e tem jogador do Benfica na mira

Aurelio De Laurentiis, o polémico presidente do Nápoles, está a planear uma revolução no plantel. Depois da crise provocada pelo estágio forçado, uma espécie de castigo que o líder do clube quis impor aos atletas pelos maus resultados, muitos jogadores manifestaram a intenção de sair já em janeiro, mas De Laurentiis não se mostra muito preocupado e já pensa nas contratações a curto/médio prazo.A 'Gazzetta dello Sport' escreve que De Laurentiis continua a achar que Carlo Ancelotti é o treinador certo para liderar o projeto e já tem jogadores referenciados para 'atacar' nas próximas janelas de transferências. O diretor desportivo Cristiano Giuntoli está já a identificar jovens que se enquadrem no projeto e há dois que De Laurentiis não quer deixar escapar: Sander Berge, jovem norueguês do Genk, de 21 anos, por quem está disposto a desembolsar 20 milhões de euros; e Erling Haaland, avançado de 19 anos do Salzburgo. No caso deste último antevê-se uma espécie de leilão, pois são muitos os interessados por essa Europa fora, mas o presidente Nápoles já tem 40 milhões reservados para entrar na corrida por Haaland.De Laurentiis não vai ficar por aqui. Segundo o mesmo jornal, o líder do clube planeia voltar à carga por Grimaldo, defesa espanhol do Benfica que esteve no último verão na agenda do Nápoles. Na altura foi noticiado umem Roma, sendo que em cima da mesa também esteve o passe de Mário Rui, mas as partes não chegaram a acordo. Ficou no ar a promessa de umae, segundo a Gazzetta dello Sport, é mesmo para avançar.Outro alvo do Nápoles é Zlatan Ibrahimovic. O avançado sueco, de 38 anos, terminou o contrato com os LA Galaxy e é um jogador livre. Marcou 52 golos esta época na MLS.