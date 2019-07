De Ligt conta conversa com Cristiano: português apresentou-se como 'agente Ronaldo'

Matthijs de Ligt está encantado com tudo o que encontrou na Juventus. O jovem central que o campeão italiano contratou ao Ajax explica que tem sido muito acarinhado por todos, incluindo Cristiano Ronaldo."Todos me ajudaram bastante e deram-me as boas-vindas. Desde terça-feira, quando o avião aterrou em Turim, têm sido sensações muito intensas. Noto um grande carinho da parte dos adeptos", sublinhou o holandês, contando depois como foi o primeiro encontro com Ronaldo: "O Cristiano recordou o nosso encontro na final da Liga das Nações, aproximou-se de mim e apresentou-se, em tom de brincadeira, como agente Ronaldo...", contou o defesa de 19 anos ao 'De Telegraaf'.Recorde-se que, numa fase em que muito se falava do destino do central, Cristiano Ronaldo ficou impressionado com a atuação de De Ligt, não só no jogo contra Portugal, como também nos duelos diante do Ajax na Champions. E no dia da final da Liga das Nações deixou-lhe um desafio: "vem para a Juventus".De Ligt já contou este episódio e até explicou quequando o craque português lhe fez aquele pedido...