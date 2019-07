De Ligt: «Quando alguém tão 'grande' como Ronaldo me diz para vir para a Juventus...»

A Juventus garantiu uma das pérolas do mercado neste verão, com a contratação do jovem central holandês do Ajax, Matthijs De Ligt, e contou com uma 'ajudinha de Cristiano Ronaldo. O jogador, de 19 anos, foi apresentado esta sexta-feira em Turim."No Ajax tínhamos um ambiente mais juvenil, mas aqui vou poder aprender com grandes campeões como Chiellini, Buffon, Ronaldo e muitos outros. Objetivos? Quero jogar, evoluir e mostrar as minhas qualidades", disse De Ligt, que vai vestir a camisola 4. "Tenho 19 anos e posso crescer ainda mais. Como? A trabalhar arduamente, estou aqui para aprender. No futebol a pressão é uma coisa normal e estou habituado a isso. Mostro no campo o que posso fazer."Depois, explicou por que escolheu a Juventus. "Pelo 'feeling' que o clube me transmitiu. Além disso, Itália é um país com tradições defensivas. A Juve representa um grande passo para mim" adiantou o jogador, que já falou com Sarri. "Ele foi uma das razões que me fez vir para vá. Ouvi coisas boas sobre a sua filosofia e sobre a forma como ele prepara a linha defensiva."Mas o treinador não foi o único a falar com o jovem defesa, que recordou o 'toque' que recebeu de Cristiano Ronaldo na seleção, durante a Liga das Nações. "Na altura estava a tentar decidir para onde iria jogar. Já tinha uma ideia, mas queria esperar um pouco. Tinha quase a certeza que ia ser a Juventus, mas obviamente ter alguém tão 'grande' como Ronaldo a dizer-me para vir para aqui foi uma grande honra."