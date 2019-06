De Ligt: «Ronaldo pediu-me para ir para Turim... e até fiquei um bocado chocado»

Cobiçado pelos grandes clubes europeus, Matthijs de Ligt revelou aos jornalistas holandeses, na zona mista do Estádio do Dragão, que Cristiano Ronaldo ‘apresentou-lhe’ uma proposta de transferência para a Juventus, no final do jogo. "Ronaldo pediu-me para ir para Turim. Isso pode ser bom, sim. No início não percebi, fiquei um bocado chocado e ri-me, mas não disse nada", afirmou o central do Ajax, de 19 anos, à televisão NOS.

Depois da extraordinária época no Ajax, campeão holandês e semifinalista da Liga dos Campeões, De Ligt viu a sua cotação subir em flecha. O defesa começou por ser apontado ao Barcelona, clube que já assegurou De Jong, titular no Dragão, mas Juventus, PSG e United já se juntaram à corrida. "Ainda falta um bocado para começar o período de transferências, primeiro vou ter umas férias agradáveis e descansar. Depois vejo", atirou.