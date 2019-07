De Ligt vive dia 1 na Juventus

"Dá-nos a Champions!". Esta foi a mensagem que De Ligt escutou ontem à tarde da boca de três centenas de fãs à saída do J-Medical, em Turim, onde realizou testes físicos e médicos. Foi o último passo antes de assinar pela Juventus um contrato até 2024. Proveniente do Ajax, o central de 19 anos ficará com uma cláusula de rescisão de 150 M€, embora esta só seja passível de ser exercida a partir de 2022. Aumentará anualmente até ao final do vínculo, acompanhando a previsível subida do seu valor de mercado. O defesa auferirá 12 M€ por ano. Será o segundo mais bem pago do plantel, só atrás de Cristiano Ronaldo. O Ajax irá encaixar 75 M€.

De Ligt fez-se acompanhar de AnneKee Molenaar, a noiva, e de Mino Raiola. "A Juve é a melhor equipa para ele. Aqui pode tornar-se no melhor do Mundo", disse o agente, a quem os adeptos pediram Pogba. "O futuro de Pogba? Vivo um dia de cada vez...", afirmou Mino Raiola. De Ligt juntou-se ao grupo no final do dia e fará parte da comitiva que partirá amanhã para a tournée na China.

Demiral e... Dany Mota

A Juve informou o Milan que não vai emprestar-lhe Demiral, central que representou o Sporting. A imprensa italiana adiantou, por outro lado, que a vecchia signora estará prestes a contratar o luso-luxemburguês Dany Mota por 2 M€. O extremo do Virtus Entella rumará à equipa de sub-23. A tirada do dia, essa, foi de Mertens. "Ronaldo não tem muito a aprender com Sarri, mas a Juve vai divertir-se com ele", disse o atacante do Nápoles.