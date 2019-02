Declarações de Wanda Nara levam dirigente do Inter a entrar em programa em direto

Pode ser um dos últimos capítulos da novela em torno da renovação de contrato de Mauro Icardi com o Inter. No último domingo, depois de Wanda Nara em lágrimas ter defendido Icardi, afirmando que o avançado argentino estava de rastos com todo o desenvolvimento da situação, que culminou com a retirada de braçadeira de capitão , o diretor desportivo do clube italiano, Beppe Marotta, telefonou para o programa Tiki Taka e entrou em direto para explicar o posição do Inter."Queremos acabar com toda esta polémica, devolver a serenidade a todos, em primeiro lugar aos adeptos, a Wanda e Mauro. Retirar a braçadeira não foi castigo, se somos uma família, às vezes os pais têm que tomar decisões difíceis para os filhos crescerem. Nós explicámos a decisão pessoalmente a Mauro", afimou o dirigente.Beppe Marotta defende que o clube quer o melhpor para o jogador e que brevemente irá cumprir com o acordado: "O que fizemos foi para o bem de Mauro, do clube e dos adeptos. Convido-o a aceitar a nossa decisão com serenidade, foi justo tomá-la por razões que sabemos e que não é justo comentar publicamente. Tenho um compromisso com a Wanda: apresentar uma proposta de renovação e vamos fazê-lo muito em breve, sem dúvida. E depois pode calmamente decidir se aceita ou não", afirmou Marotta.