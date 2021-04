Defesa da Atalanta e o dia em que Ronaldo lhe disse "não!" à camisola: «Senti-me pequeno»

Robin Gosens, jogador da Atalanta, lançou nos últimos dias um livro com memórias da carreira intitulado 'Sonhar vale a pena - O meu caminho um pouco diferente para tornar-me jogador profissional'. Entre outros episódios, o alemão revela que em 2019, num jogo da Taça de Itália contra a Juventus pediu a camisola a Cristiano Ronaldo mas ficou... de mãos a abanar.





"Depois do jogo, tentei cumprir outro sonho e levar a camisola de CR7. Teria sido o ponto mais alto da minha coleção", começa por contar, citado pelo portal 'Goal', o lateral-esquerdo de 26 anos, que nesse jogo foi suplente utilizado e ajudou a Atalanta a vencer por 3-0 e seguir para as meias-finais da prova. "Quando o árbitro apitou fui logo ter com ele e nem me dirigi ao público para festejar. Temos que ter prioridades, amigos. CR7, no entanto, não aceitou. Quando cheguei ao pé dele, perguntei-lhe 'Cristiano, posso ficar com a tua camisola?'. Ele nem olhou para mim, só disse 'Não!' enquanto caminhava. Ouch! Fiquei totalmente corado e envergonhado", relata.Gosens conta que tentou disfarçar o embaraço. "Tinha sido afastado, senti-me pequeno. Sabem aqueles momentos em que algo de incrivelmente embaraçoso acontece e limitam-se a olhar para ver se alguém reparou? Foi isso que senti e tentei disfarçar. Mas não interessou, até porque tínhamos acabado de eliminar a Juve da Taça", justifica.O jogador admite que "talvez tenha chateado" Cristiano Ronaldo, mas não desiste de vir a ter a camisola do craque português e deixa-lhe uma 'dica'. "Se quiseres deixar um jovem feliz mais tarde, a morada do clube é: Corso Europa 46, 24040 Ciserano. Cumprimentos".