Depois de ter sido associado ao Flamengo, Balotelli é oficializado como reforço do Brescia

Balotelli è ufficialmente un nuovo giocatore del Brescia Calciohttps://t.co/ynxjmBiCYk pic.twitter.com/NHvM8o9zAf — Brescia Calcio BSFC (@BresciaOfficial) August 18, 2019

Mario Balotelli foi oficializado, este domingo, como o mais recente reforço do Brescia. O avançado italiano, de 29 anos, encontrava-se sem clube desde junho, altura em que terminou o contrato com o Marselha, de França., de Jorge Jesus, Mario Balotelli está de volta à Serie A, assinando um contrato válido por uma temporada com o emblema da região da Lombardia.Na última temporada Mario Balotelli apontou 8 golos, em 15 partidas realizadas pelos Olympiens.