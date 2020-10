Diogo Dalot: o "sonho" de representar o Milan e as referências em campo

O português Diogo Dalot, que foi cedido pelo Manchester United ao AC Milan por uma temporada, assumiu hoje estar a concretizar "um sonho" ao representar os 'rossoneri' e disse esperar "aprender muito" na Liga italiana de futebol.

"É sempre um sonho representar o AC Milan. Cresci a ver o Milan vencer e fazer parte deste clube e desta família é um grande feito e um grande orgulho para mim. É um clube com muita história e muitas conquistas. Sempre quis fazer parte de um clube assim, que luta por todos os troféus. É um dos maiores clubes do mundo", afirmou Dalot, em declarações ao site oficial do Milan.

O lateral direito, de 21 anos, espera acrescentar "energia e ambição" à formação comandada por Stefano Pioli, e "ajudar a equipa a alcançar coisas boas", num campeonato "com características muito próprias, mas com um futebol muito atrativo".

"Muitos dizem que é um futebol apenas defensivo, mas essa é a parte tática do jogo, da qual eu gosto muito. Gosto de ver o futebol italiano e espero aprender muito", referiu o internacional sub-21 luso, que vai reencontrar o compatriota Rafael Leão nos 'rossoneri': "Conheço o Leão desde os 15 anos, crescemos juntos nas seleções jovens e é um grande amigo meu."

Dalot revelou que tem como referências na sua posição o brasileiro Daniel Alves e o alemão Philippe Lahm, este já retirado, e deixou um desejo: "Espero também eu ser uma referência da posição [de lateral direito] no futuro."

O defesa português, campeão europeu de sub-17, em 2016, foi emprestado até final da temporada pelo Manchester United, depois de dois anos em que somou um total de 35 jogos, 27 dos quais como titular, e um golo pelos 'red devils'.

Dalot fez toda a formação no FC Porto, tendo subido ao plantel principal em 2017/18, ano em que os 'dragões' conquistaram o título nacional. No final dessa época, rumou ao Manchester United, que pagou 22 milhões de euros aos 'azuis e brancos'.