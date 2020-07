Diretor desportivo da Juventus garante: «Cristiano Ronaldo está super convencido em ficar connosco»

O diretor desportivo da Juventus, Fabio Paratici, confirmou esta segunda-feira, antes da partida entre a Juventus e a Lazio, que o português Cristiano Ronaldo e o treinador Maurizio Sarri vão continuar em Turim na próxima época.

"O Cristiano é uma pessoa muito sensível e educada, que não deixa o seu estatuto de melhor jogador do Mundo, vencedor da Bola de Ouro, etc., subir-lhe à cabeça. Fala de forma totalmente normal com o treinadores e os diretores, como qualquer outro jogador. Está super convencido em ficar connosco", afirmou Paratici, em declarações à televisão italiana "Sky Sport".





Além destas revelações, Paratici confirmou, também, que decorrem negociações com Paulo Dybala para a prorrogação do seu contrato, que expira em 2022, manifestando vontade de que o jogador argentino permanece muitos anos na Juventus.

As negociações já decorrem há algum tempo, mas Paratici está otimista quando ao seu desfecho: "Temos falado regularmente com os representantes do Paulo Dybala. Estamos em sintonia, ou seja, as duas partes querem encontrar uma solução para que continue connosco no futuro".

Apesar da Juventus liderar o campeonato italiano a quatro jornadas do final, - neste momento recebe a Lazio, em jogo que fecha a 34.ª jornada da serie A - a continuidade de Maurizio Sarri tem sido questionada na imprensa devido à fraca qualidade das exibições da Juventus.