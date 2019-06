Diretor desportivo da Juventus pisca o olho a Pogba: «Gostamos muito dele»

Fabio Paratici, diretor desportivo da Juventus, piscou esta quinta-feira o olho a Paul Pogba, jogador do Manchester United que é cobiçado pela Juventus, onde jogava antes de rumar a Inglaterra, mas também pelo Real Madrid."Claro que gostamos muito dele porque jogou aqui durante vários anos. Pogba cresceu muito aqui e foi campeão do Mundo, deu-nos muito", referiu o responsável do clube italiano, em declarações reproduzidas pela Sky Sports.No entanto, Paratici terminou com um facto em tons de cautela: "Mas é jogador do Manchester United".Pogba custou mais de 100 milhões de euros ao Manchester United em 2016 e os red devils contam com o médio para a próxima temporada, pensando mesmo torná-lo no jogador mais bem pago da Premier League . No entanto, o jogador já admitiu ter vontade de um novo desafio