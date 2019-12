Discurso de Mihajlovic emociona: «Fiz o que tinha a fazer, peito aberto e olhar em frente»

A lutar contra uma leucemia, Sinisa Mihajlovic recebeu ontem, de forma emocionada, o prémio 'Lenda' do jornal 'Gazzetta dello Sport', que distingue as maiores personalidades do desporto. O treinador do Bolonha, que esteve hospitalizado quatro meses, deixou emotivas palavras no palco.





"Agora vejo o sol e o fim do túnel. Não desejo ser o herói, foi uma bela pancada, mas fiz o que tinha que fazer, peito aberto e olhar para frente", começou por dizer Mihajlovic. "Nestes meses, os mesmos adeptos que me insultaram homenagearam-me com faixas. O treinador Mihajlovic pode ser discutido, mas o homem não pode ser discutido, sempre fui leal. A minha família e todos no futebol estão perto de mim e isso é emocionante. O importante é nunca perder o desejo de lutar. Há quatro meses, eu nem conseguia pensar sequer em estar aqui hoje, mas temos de continuar dia após dia".Um dos momentos altos da homenagem foi o vídeo transmitido na gala com uma mensagem da mãe de Mihajlovic. "Ela vem agora visitar-me e acho que vou ganhar peso", afirmou, emocionando-se ao revelar que não se pôde despedir do pai. "Ele teve cancro e eu não o pude abraçar pela última vez. Agora, quando bebo grappa, bebo um copo por mim e outro por ele."