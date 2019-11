Dos guarda-costas à 'fuga' das mulheres: jogadores do Nápoles vivem clima de terror

Os últimos dias vividos em Nápoles têm tido como principalmente foco o plantel da equipa daquela cidade italiana.Mais recentemente, De Laurentiis, presidente dos Gli Azzurri, criou o pânico em torno dos jogadores e de toda a equipa técnica - principalmente sobre o treinador Carlo Ancelotti - e os adeptos não têm 'ajudado' à festa.De acordo com a imprensa italiana, o 'clima de terror' é de tal forma sentido na equipa, que alguns dos jogadores já começaram a contratar guarda-costas de modo a proteger as suas famílias de eventuais atos criminosos por parte dos adeptos. Mas o caso não fica por aqui... Zielinski e Allan, dois jogadores do Nápoles, já foram vítimas de atos de vandalismo contra as próprias casas e temem que algo pior possa vir a acontecer às suas famílias. Mais recentemente, Genoveffa Darone, mulher de Lorenzo Insigne, abandonou a cidade.