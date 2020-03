Douglas Costa é o quinto jogador da Juventus a deixar Itália

Depois de Cristiano Ronaldo, Gonzalo Higuain, Miralem Pjanic e Sami Khedira, este sábado foi a vez de Douglas Costa também abandonar Turim, em Itália, para regressar ao país natal.





O brasileiro terá realizado novo teste à Covid-19, que terá dado negativo, e foi autorizado pela Juventus a deixar a quarentena em Turim para regressar ao Brasil.A debandada de jogadores da Juventus está a gerar polémica em Itália, uma vez que os atletas estavam obrigados a ficar em quarentena até 25 de março, dia em que estariam cumpridas as duas semanas desde que se descobriu o primeiro caso do novo coronavírus no plantel, Rugani.A Velha Senhora ainda não definiu a data para o regresso ao trabalho, visto que Itália, e nomeadamente o norte do país, são neste momento das zonas mais afetadas pela pandemia em todo o mundo.