Dybala conta como está a situação em Itália: «É o caos total»

Luis Scaloni está preocupado com a situação dos jogadores da seleção argentina que estão na Europa e revelou que Paulo Dybala, avançado da Juventus, lhe contou que em Itália - o país mais afetado pela epidemia do coronavírus no Velho Continente - é o "caos total".





"O Paulo disse-me que a cada meia hora o clube envia atualizações com notícias e recomendações. Eles estão todos fechados em casa, ele está com problemas. É o caos total", referiu o selecionador argentino, que não esconde a sua preocupação."Eles continuaram a treinar, mas há uns dias pararam, estão todos blindados contra o vírus e o clube vai-lhes dizendo o que fazer", sublinhou Scaloni.Recorde-se que, defesa da Juventus, foi diagnosticado com coronavírus e que o clube adotou os procedimentos normais logo a seguir.também está em quarentena mas na Madeira, com a família.O selecionador falou igualmente com Lionel Messi, que lhe contou que a situação em Barcelona é mais calma. "Disse-me que em Espanha é diferente, levam uma vida normal."