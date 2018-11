Dybala e a relação com Ronaldo: da desconfiança à 'chuva' de assistências e golos

Paulo Dybala forma com Cristiano Ronaldo uma muito proveitosa dupla atacante na Juventus, que a imprensa italiana já denomina como 'Dybaldo'. O argentino conta em declarações à Sky Sports que tem uma boa relação com o português, mas que ao início recebeu-o com alguma expectativa."Estava intrigado pela forma como seria dentro do balneário porque no campo já todos o conhecíamos. Ele mostrou grande profissionalismo e calma. É uma grande pessoa e mostra-o todos os dias, tem uma boa relação com toda a gente", contou o avançado.Depois, recordou um episódio curioso, entre risos. "Eu fui a primeira pessoa na Juventus com quem ele tirou uma selfie e a foto foi muito vista nas redes sociais. Foi num dos primeiros treinos, fizemos um jogo e estávamos juntos na equipa que ganhou."