Dybala eleito melhor jogador da Serie A

A Serie A terminou no passado domingo e esta terça-feira foram conhecidos os prémios relativos à temporada 2019/2020. A nível coletivo o vencedor foi o mesmo das últimas nove temporadas: a Juventus, do português Cristiano Ronaldo.





Paulo Dybala, de 26 anos, foi considerado o melhor jogador da Serie A. O argentino superou a concorrência e brilhou com 11 golos e 11 assistências em 33 jogos realizados.Ciro Immobile, da Lazio, foi o melhor avançado da competição e levou a Bota de Ouro europeia com 36 golos, batendo Cristiano Ronaldo, que somou menos cinco tentos que o italiano. O médio do ano foi Alejandro Gómez, da Atalanta. O melhor defesa foi Stefan De Vrij, do Inter, clube segundo classificado com apenas menos um ponto que o líder. Destaque ainda para o guarda-redes polaco, Szczesny, da Juventus, e para a revelação (sub-23) da temporada Dejan Kulusevski, ao serviço do Parma e entretanto contratado pela Juventus.