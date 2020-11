EA Sports responde a Ibrahimovic: «Temos direitos de todos os jogadores»

A intensa polémica criada esta semana por Zlatan Ibrahimovic, craque do Milan, ao qual se juntou Gareth Bale (Tottenham), relativamente aos direitos de imagem no simulador FIFA 21 levaram a EA Sports a reagir de forma oficial. A empresa responsável pelo popular videojogo garante que não está a cometer nenhuma ilegalidade.





"Estamos conscientes das discussões em torno do licenciamento de jogadores no EA SPORTS FIFA. A situação atual que está a ser difundida nos meios de comunicação social trata-se de uma tentativa de atrair o FIFA 21 para uma disputa entre várias partes terceiras em nada relacionadas com a EA SPORTS", destaca.

"De forma clara, temos direitos contratuais à semelhança de todos os jogadores atualmente no nosso jogo. Como já foi referido, adquirimos estas licenças diretamente de ligas, equipas e jogadores individuais. Adicionalmente, trabalhamos com a FIFPro para garantir que podemos incluir o maior número possível de jogadores para criar o jogo mais autêntico. Nestes casos, os nossos direitos a jogadores são concedidos através do nosso acordo de clube com o AC Milan e da nossa parceria exclusiva de longa data com a Premier League, que inclui todos os jogadores do Tottenham Hotspur", remata o comunicado.