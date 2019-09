Elogio a Lukaku passa a insulto racista e acaba em despedimento

Smalling: «O racismo não é um problema apenas em Itália» Smalling: «O racismo não é um problema apenas em Itália»

É mais um episódio racista que envolve Romelu Lukaku. O jornalista italiano Luciano Passirani, do 'TopCalcio24', foi despedido depois de um comentário ofensivo para com o internacional belga do Inter.Passirani, de 80 anos, estava a elogiar o avançado belga do Inter quando, ao falar da melhor 'técnica' para travar Lukaku, o jornalista foi bastante ofensivo."Não vejo um jogador como Lukaku em nenhuma outra equipa, nem na Juventus, nem Milan, Roma, Lazio... É impossível ganhar no um-para-um com ele. A única maneira de o parar é dar-lhe 10 bananas para comer", afirmou Passirani.O canal italiano demitiu o jornalista veterano, com o diretor de programas Fabio Ravezzani a pedir desculpa e a confirmar o afastamento de Passirani: "apesar da intenção inicial de elogiar o jogador, foi falta de lucidez", afirmou.