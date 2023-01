Empoli bate Sampdoria com golo do ex-benfiquista Tyronne Ebuehi

O Empoli bateu esta segunda-feira em casa a Sampdoria (1-0), com o único golo da partida de encerramento da 18.ª jornada da Liga italiana de futebol apontado pelo nigeriano Tyronne Ebuehi, que passou pelo Benfica há três anos.

Depois de uma primeira parte sem golos, o defesa africano, que os encarnados contrataram para a época 2019/20, mas que, sofreu uma grave lesão e acabou por não se estrear pelos lisboetas, decidiu o encontro aos 55 minutos.

Com os três pontos, o Empoli subiu ao 12.º lugar da Serie A, com 22 pontos, enquanto a Sampdoria, que contou no 'onze' com o médio sérvio Filip Djuricic, também ex-Benfica, está com a vida cada vez mais difícil e segue no 19.º e penúltimo posto com apenas nove pontos.

O Nápoles, do internacional português Mário Rui, sai desta ronda ainda mais isolado no comando do campeonato transalpino, com 47 pontos, mais nove do que o segundo, o AC Milan, de Rafael Leão, que empatou com o Lecce, e mais dez do que a Juventus (goleada pelos napolitanos por 5-1 nesta jornada) e Inter Milão, terceiro e quarto classificados.