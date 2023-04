Empoli vence e respira melhor na luta pela permanência

Torino e Sassuolo empataram esta segunda-feira a um golo, enquanto o Empoli bateu o Lecce por 1-0, nos jogos que fecharam a 28.ª jornada da Liga italiana.

Em Sassuolo, o paraguaio Antonio Sanabria conseguiu evitar a derrota do Toro, mantendo-se a equipa visitante no 10.º lugar da competição, uma posição à frente dos adversários, ambos com esperanças, ainda, de chegar aos lugares europeus. No estádio Mapei, Pinamonti adiantou os locais, aos 36 minutos, e Sanabria empatou, aos 66', de cabeça, já depois de o videoárbitro ter anulado o que seria o 2-0, mas Lauriente estava em fora de jogo.

No jogo de Empoli, o apito inicial teve de ser atrasado uma hora, devido a um pequeno incêndio que provocou um curto-circuito na zona dos balneários. Após quatro derrotas consecutivas, e oito jogos sem ganhar, o Empoli deu um bom passo para se afastar ainda mais da zona de despromoção, graças ao golo solitário de Francesco Caputo, de grande penalidade, aos 62 minutos.

O Lecce ainda tentou a reação, mas sem sucesso, e crise parece instalar-se - é já a quinta derrota consecutiva. O 16.º lugar e os oito pontos de vantagem para a zona de descida parecem, no entanto, ainda ser boa margem.

O Empoli segue em 14.º, quatro pontos à frente do adversário de hoje.