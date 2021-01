Eriksen pode chegar ao Tottenham para render Dele Alli

O médio dinamarquês Christian Eriksen pode regressar já em janeiro ao Tottenham. A informação é avançada pelo jornal italiano 'Gazzetta dello Sport', que envolve ainda a saída de Dele Alli do plantel de José Mourinho rumo ao PSG, agora orientado por Mauricio Pochettino.





Depois de chegar a Itália em janeiro último, a cinco meses do final de contrato com os spurs por 27 M€, Eriksen está com cada vez menos espaço na formação de Antonio Conte e o diretor dos nerazzurri, Beppe Marotta, já afirmou em diversas ocasiões que o médio "não é funcional" no esquema tático do treinador italiano e a saída afigura-se como a única opção.Dele Alli está também na lista de possíveis saídas do Tottenham e o PSG é apontado como o principal destino do médio inglês.