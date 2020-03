«És especialista em virologia?»: presidentes de Juventus e Lazio discutem durante reunião

Itália é o país mais fustigado pelo novo coronavírus. As competições estão suspensas e, neste momento, as opiniões dividem-se sobre quando devem ser retomadas.





Esta discussão tem levado a uma troca acesa de palavras entre Claudio Lotito e Andrea Agnelli. O presidente da Lazio e o da Juventus representam os dois extremos da questão: o primeiro defende um recomeço quase imediato do campeonato, o segundo que se deve aguardar pacientemente. Segundo o ‘Corriere dello Sport’ os dois terão discutido na assembleia da liga italiana que foi realizada por videoconferência."Falo com médicos especialistas, aqueles que estão na primeira linha e não com os médicos dos clubes", terá dito Lotito."Mas agora és especialista em virologia?", questionou o presidente da Juventus, que contou com o apoio de Lapo Elkann, neto de Gianni Agnelli: "Lotito… tem uma licenciatura em virologia ou estatística? Que iluminado! No entanto recordo que um otimista convicto não é mais que um pessimista mal-informado".