Estádio Giuseppe Meazza tem os dias contados

O comité de avaliação de Milão considera que o estádio Giuseppe Meazza não é uma infraestrutura culturalmente relevante para a cidade e, como tal, pode ser demolido. Este parecer vai ao encontro da pretensão do Inter e do Milan, clubes que partilham o anfiteatro. A intenção dos dois colossos italianos é construir um novo estádio, necessitando para tal de destruir o velhinho San Siro.





O espaço por ele preenchido vai dar lugar a um parque de estacionamento e a um campo para as camadas jovens. O novo estádio vai ser erigido no espaço atualmente ocupado pelo parque de estacionamento. A decisão do comité de avaliação baseia-se no facto de o Giuseppe Meazza ter sido reestruturado para o Mundial de 1990, perdendo os traços da arquitetura original, que datava de 1926.